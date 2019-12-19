Son dakika: Estetik tutkusundan kurtulamıyor! 23'üncü kez ameliyat olacak

Estetik tutkusuyla konuşulan Güllü Köse 23.kez bıçak altına yatacak. Adana'da yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla tanınan 2 çocuk annesi Güllü Köse şoke eden açıklamalarda bulundu. Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan Köse, Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatı olduğunu söyledi. Dünyada trend olan Kim Kardashian fiziğine benzemeye başladıktan sonra uzun bir süre Arap dizisinde oynadığını da dile getirdi. Bunun yanı sıra daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

GÜZELLİK UĞRUNA 23'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak.