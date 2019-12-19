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: tutkusundan kurtulamıyor! 23'üncü kez ameliyat olacak

’da ameliyatlarıyla gündemden düşmeyen ’den haberi geldi. 2 çocuk annesi kadın güzellik takıntısı sebebiyle 23.kez bıçak altına yatacak. Estetik ameliyatlarıyla gündemden düşmeyen kadın açıklamalarıyla şoke etti. 23'üncü estetik ameliyatının ses estetiği olacağını söyleyen Köse, "Yılbaşından sonra ses estetiği olacağım. Ses estetiği Türkiye'de çok yapılan bir işlem değil" dedi. Özellikle sosyal medyadan çok tepki aldığını belirten Köse, yaşı ilerledikçe ameliyatlara da devam edeceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:49
Son dakika: Estetik tutkusundan kurtulamıyor! 23'üncü kez ameliyat olacak

tutkusuyla konuşulan 23.kez bıçak altına yatacak. 'da yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla tanınan 2 çocuk annesi Güllü Köse şoke eden açıklamalarda bulundu. Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan Köse, Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatı olduğunu söyledi. Dünyada trend olan Kim Kardashian fiziğine benzemeye başladıktan sonra uzun bir süre Arap dizisinde oynadığını da dile getirdi. Bunun yanı sıra daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.İşte haberinin ayrıntıları!

GÜZELLİK UĞRUNA 23'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak.

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Son dakika: Estetik tutkusundan kurtulamıyor! 23'üncü kez ameliyat olacak
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