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Haberi: Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirerek öldürmüştü! Mahkemede korkunç sözler

Anne ve babasını içine siyanür koyduğu şerbetle öldüren Mahmut Can Kalkan’ın yargılanmasına devam edildi. Olay ’in Bayraklı ilçesinde 14 Mayıs tarihinde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan’a ikram edip içirdi. Kalkan çifti siyanürü içtikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Mahmut Can Kalkan, daha sonra sıvıyı kardeşi Emir Can’a da içirmek istedi. (16) Bu sırada anne ve babasının fenalaştığını gören 16 yaşındaki Emir Can ağabeyine tepki gösterdi ve elindeki bardağı kırdı. Yargılanmasına devam edilen Mahmut Can Kalkan’ın mahkemedeki ifadeleri ise adeta kan dondurdu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 13:03
Son Dakika Haberi: Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirerek öldürmüştü! Mahkemede korkunç sözler

'in Bayraklı ilçesinde anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut can Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi. Ajansların olarak geçtiği haberde, endisine, babasından para geldiğini iddia eden Kalkan mahkeme başkanına, "Babam yaşıyor mu?" diye sordu. Mahkeme heyeti, geçen duruşmada sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı erteledi.

KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRMÜYE ÇALIŞMIŞ!

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesindeki evinde geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Son Dakika Haberi: Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirerek öldürmüştü! Mahkemede korkunç sözler
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