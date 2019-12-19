Son dakika haberi: Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi! O görüntüler kan dondurdu!

İstanbul'da yaşanan dehşet olaydan gelen son dakika görüntüleri kan dondurdu. Kendisinden boşanmak isteyen 20 yaşındaki Süheyla Katar'ı tam 20 kez bıçaklayan cani adamın olaydan önce bir mağazadan suç aletini satın aldığını gösteren görüntüler dava sürecindeki incelemeler sonucu ortaya çıktı. Şiddet gördüğü nedeniyle İstanbul'a kaçan genç kadın boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere evinden çıktığı sırada Sivas'tan cinayet işlemek için gelen zanlı genç kadının tam 20 yerinden de bıçakladı. İşte kan donduran son dakika görüntüleri…

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Süheyla Katar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç kadın tedavi altında olduğu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüncü ameliyatını oldu. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İşte detaylar…