Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi! O görüntüler kan dondurdu!

haberi: 'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi! O görüntüler kan dondurdu!

İstanbul Kartal’da yaşanan dehşetten gelen gelişmesi herkesi şoke etti. kendisinde boşanmak isteyen eşini tam 20 kez bıçaklayan cani eşin güvenlik kamerasında ortaya çıkan görüntüleri herkesi şoke etti. Dava sürecindeki incelemeler sonucunda ortaya çıkan görüntülerde zanlının yaşanan korkunç olay öncesinde bir mağazadan elleriyle bıçak satın aldığı görülürken soğuk kanlılığı gözlerden kaçmadı. Hayata tutunma mücadelesi veren genç kadın ise üçüncü ameliyatını olurken sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu bildirildi. İşte cani kocaya ait ortaya çıkan son dakika görüntüleri ve olayla ilgili diğer detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 19:36
Son dakika haberi: Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi! O görüntüler kan dondurdu!

İstanbul'da yaşanan dehşet olaydan gelen görüntüleri kan dondurdu. Kendisinden boşanmak isteyen 20 yaşındaki Süheyla Katar'ı tam 20 kez bıçaklayan cani adamın olaydan önce bir mağazadan suç aletini satın aldığını gösteren görüntüler dava sürecindeki incelemeler sonucu ortaya çıktı. Şiddet gördüğü nedeniyle İstanbul'a kaçan genç kadın boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere evinden çıktığı sırada 'tan cinayet işlemek için gelen zanlı genç kadının tam 20 yerinden de bıçakladı. İşte kan donduran son dakika görüntüleri…

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Süheyla Katar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç kadın tedavi altında olduğu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüncü ameliyatını oldu. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi! O görüntüler kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN