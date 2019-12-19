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SON DAKİKA: 'da foseptik çukurunda şüpheli ceset!

Tuzluca ilçesinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince iş makinesi desteğinde bir foseptik çukurunda yapılan aramada, 3 yıldır kayıp olan kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Kayıp kişinin ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:08
SON DAKİKA: Iğdır'da foseptik çukurunda şüpheli ceset!

'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulundu. İlçenin Gaziler köyünde oturan Selahattin K'nin, Temmuz 2016 yılından beri kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B.K. ve yengesi M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve belediye görevlileriyle birlikte söz konusu zanlı çiftin köyünde inceleme yaptı.

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SON DAKİKA: Iğdır'da foseptik çukurunda şüpheli ceset!
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