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Son dakika: Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden ' etti' iddiası

'in Edremit ilçesinde, Nazan Can'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B. (46), bir süredir birlikte yaşadığı kadının ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı önlemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını, bu nedenle de yaralandığını iddia etti. Can?ın yakınları ise, ?İki yıldır birliktelerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Kızımız intihar edecek biri değilim dediler.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:32
Son dakika: Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası

Edremit ilçesinde dün saat 22.30?da meydana gelen olayda, Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü. Ameliyat edileceği öğrenilen Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Nazan Can'ın konuşmak için evine geldiğini ve ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı engellemek isterken, parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını bu nedenle de yaralandığını söyledi.

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Son dakika: Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası
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