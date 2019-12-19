SON DAKİKA… O ülkede ikinci vahşet: 18 yaşındaki kızı canlı canlı yaktılar! Tecavüz ihbarı gelince…

Hindistan'da farklı eyaletlerde yaşanan tecavüz ve yakarak öldürme olayları ülkede şok etkisi yarattı. Yaklaşık iki hafta önce, 23 yaşında bir kızı takip eden sapık, kızın yalnız olduğunu anlayınca eve girerek cinsel saldırı girişiminde bulunmuş, sonrasında diri diri ateşe vererek öldürmüştü. Bugün gelen son dakika haberine göre bir vaka da ülkenin kuzeyinden rapor edildi. 18 yaşındaki kız kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

ÖNCE TECAVÜZ İDDİASI İLE POLİSİ ARADI

Tecavüzden dolayı bir davası devam eden saldırgan, 18 yaşındaki kızı takip etmeye başladı. Polise, şüpheli bir şahsın tacizine uğradığını ihbar eden kız kısa süre sonra dehşeti yaşadı. İşte kan donduran haberin detayları…