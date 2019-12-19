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SON DAKİKA… O ülkede ikinci vahşet: 18 yaşındaki kızı canlı canlı yaktılar! Tecavüz ihbarı gelince…

Tecavüz ve ardından yakarak öldürme vakaları ile çalkalanan ’dan bir son dakika haberi daha geldi. Aralık ayı içerisinde 23 yaşındaki bir kızın evine zorla giren saldırgan, cinsel saldırıda bulunmak istedikten sonra genç kızın direnmesi üzerine onu darp ederek ormanlık bir alanda yakmıştı. Ülke bu olayı konuşurken bir vahşet haberi daha geldi. Tecavüzle suçlanan bir adam tarafından ateşe verildiği iddia edilen 18 yaşındaki bir kadın dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızın saldırıya uğramadan önce polise ihbarda bulunduğu ve saldırganın daha önce tecavüz suçundan yargılandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinden kan donduran ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 07:19
SON DAKİKA… O ülkede ikinci vahşet: 18 yaşındaki kızı canlı canlı yaktılar! Tecavüz ihbarı gelince…

Hindistan'da farklı eyaletlerde yaşanan tecavüz ve yakarak öldürme olayları ülkede şok etkisi yarattı. Yaklaşık iki hafta önce, 23 yaşında bir kızı takip eden sapık, kızın yalnız olduğunu anlayınca eve girerek cinsel saldırı girişiminde bulunmuş, sonrasında diri diri ateşe vererek öldürmüştü. Bugün gelen son dakika haberine göre bir vaka da ülkenin kuzeyinden rapor edildi. 18 yaşındaki kız kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

ÖNCE TECAVÜZ İDDİASI İLE POLİSİ ARADI

Tecavüzden dolayı bir davası devam eden saldırgan, 18 yaşındaki kızı takip etmeye başladı. Polise, şüpheli bir şahsın tacizine uğradığını ihbar eden kız kısa süre sonra dehşeti yaşadı. İşte kan donduran haberin detayları…

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SON DAKİKA… O ülkede ikinci vahşet: 18 yaşındaki kızı canlı canlı yaktılar! Tecavüz ihbarı gelince…
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