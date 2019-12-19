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: Pompalı tüfekle kendini öldürdü! Ailesine intihar mektubu ve bir paket kına bıraktı...

'da yaşanan haberi duyanları şaşkına çevirdi. Aile içerisinde yaşadığı sorunlar ile psikolojik problemler yaşan ve bunalıma giren 56 yaşındaki Enver Ö. Pompalı tüfek ile kendi yaşamına son verdi. Olayın Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandığı bildirilirken Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan iş arkadaşının evine gitmesiyle 56 yaşındaki adamın cansız bedenine ve ailesine bıraktığı intihar mektubuna ulaşıldı. Enver Ö. İntihar mektubundaki sözleri ve ailesine bıraktığı kına dikkat çekerken yapılan incelemede pompalı tüfek ile öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte son dakika haberi ile ilgili diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 19:06
Son dakika: Pompalı tüfekle kendini öldürdü! Ailesine intihar mektubu ve bir paket kına bıraktı...

'nın Kepez ilçesinden bir haberi geldi. Bugün 15.00 civarlarında yaşandığı belirtilen olayda Enver Ö. İsimli adamın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi. 56 yaşındaki adamın intihar mektubundaki sözleri ve ailesine bir paket kına bırakması oldukça dikkat çekerken hayatını kaybeden adamın ailesiyle ciddi problemleri olduğu ve bu nedenle bunalıma girdiği bildirildi. İşte yaşanan son dakika haberi ile ilgili diğer detaylar…

"SİZİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM…"

Yaşanan olayda Enver Ö. Tarafından yazılarak ailesine bırakılan intihar mektubunda ailesini öldürmeyi düşündüğünü ifade ettiği bildirildi.

İşte detaylar…

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Son dakika: Pompalı tüfekle kendini öldürdü! Ailesine intihar mektubu ve bir paket kına bıraktı...
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