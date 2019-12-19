Son dakika: Pompalı tüfekle kendini öldürdü! Ailesine intihar mektubu ve bir paket kına bıraktı...

Antalya'nın Kepez ilçesinden bir son dakika haberi geldi. Bugün 15.00 civarlarında yaşandığı belirtilen olayda Enver Ö. İsimli adamın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi. 56 yaşındaki adamın intihar mektubundaki sözleri ve ailesine bir paket kına bırakması oldukça dikkat çekerken hayatını kaybeden adamın ailesiyle ciddi problemleri olduğu ve bu nedenle bunalıma girdiği bildirildi. İşte yaşanan son dakika haberi ile ilgili diğer detaylar…

"SİZİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM…"

Yaşanan olayda Enver Ö. Tarafından yazılarak ailesine bırakılan intihar mektubunda ailesini öldürmeyi düşündüğünü ifade ettiği bildirildi.

İşte detaylar…