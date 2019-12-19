19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 19 Aralık Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA 19 ARALIK

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekiliyor ve 21.20'ye doğru açıklanıyor.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe ait kazandıran şanslı numaralar...