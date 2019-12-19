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Tarihi binaya kontrollü yıkım

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Tarihi binaya kontrollü yıkım
BEYOĞLU'NDA ikinci derece tarihi eser konumunda bulunan 5 katlı tarihi bina tamamen yıkıldı. Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bina, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Çökme riski nedeniyle 2 Ekim'de tahliye edilen binanın risk teşkil ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın yıkımına karar verildiğini açıklamıştı. 96 yıllık tarihe sahip 2. derece tarihi eser konumundaki binanın tarihi taşları yerinden sökülerek tekrar inşaasında kullanılmak üzere depolara konuldu.
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Tarihi binaya kontrollü yıkım
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