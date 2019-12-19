Taşkınlık yapan kadın yolcu tutuklandı

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İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yapan kadın gözaltına alındı. Saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan uçağa binen yolculardan Nigar D., bir anda bağırmaya başladı. Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D.'ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi. Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, aramaların ardından 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevkedilen Nigar D. mahkemece tutuklandı.