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'nde 2 kişi kayboldu

Çatalca'daki 'nde 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 05:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 05:30
Terkos Gölü'nde 2 kişi kayboldu

Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00'de devam edecek.

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Terkos Gölü'nde 2 kişi kayboldu
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