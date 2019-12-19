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sosyal konut başvurusu hangi bankaya yapılıyor? Ödeme planı nasıl? Başvuru ücreti ne kadar?

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat niteliği taşıyan 100 bin sosyal konut projesinde başvurular, bugün itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sürecin adımları merak edilmeye ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Proje kapsamındaki 2+1 ve 3+1 konutlar için farklı tutarlarda başvuru ücreti ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlar, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve nereye ödenmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda “TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor?” sorusu yoğun olarak araştırılırken yanıtı merak edilen bir başka soru ise “TOKİ başvuru ücreti ne kadar?” Projenin gerçekleştirileceği il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ya da nüfusa kayıtlı olan kişiler, aylık hane halkı geliri, yaş sınırı gibi diğer TOKİ 100 bin konut projesi şartlarını da sağlamaları halinde, başvurularını gerçekleştirilebilecek. Peki başvurular nereden, hangi banka üzerinden yapılıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:16
TOKİ sosyal konut başvurusu hangi bankaya yapılıyor? Ödeme planı nasıl? Başvuru ücreti ne kadar?

100 bin sosyal konut projesi başvuruları, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü başladı. 15 Ocak 2020'ye kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından kura çekimi ile belirlenecek aileler 81 ilde yapılacak TOKİ inşaatlarından ev sahibi yapılacak. Yatay mimari anlayış ile komşuluk kültürüne uygun düzende 3+1 ve 2+1 olarak inşa edilecek evlere sahip olmak isteyen vatandaşlar, 100 bin sosyal konut projesi şartlarına uygun olup olmadığını sorgulamak, şartlara uygunluğuna karar verdiği takdirde başvuru sürecinin adımlarına hakim olmak istiyor. Şartlara uygun vatandaşların kura çekimine katılabilmek için ilgili banka şubeleri üzerinden belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki "TOKİ başvuruları hangi banka bankaya yapılıyor?, Bankaya yatırılması gereken TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?"

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?

100 bin sosyal konut projesi adı altında yürütülen proje kapsamında başvurularını gerçekleştirecek vatandaşların, öncelikle ilgili banka şubelerine belirtilen tutarda TOKİ başvuru ücretini yatırması gerekiyor. İlgili banka şubeleri ile 2+1 ve 3+1 evler için değişkenlik gösteren başvuru ücretini haberimizin detaylarından öğrenebilir, TOKİ 100 bin sosyal konut ödeme planı örneğini inceleyebilirsiniz.

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TOKİ sosyal konut başvurusu hangi bankaya yapılıyor? Ödeme planı nasıl? Başvuru ücreti ne kadar?
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