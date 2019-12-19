Türkiye'de en son nerede deprem oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler ve şiddetleri 19 Aralık

Avrasya levhası, Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer ülkemiz sınırları içerisinde, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları da bulunmaktadır. Bu da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde irili ufaklı birçok sarsıntının oluşmasına kaynaklık etmektedir. Ülkemizin böylesine bir deprem kuşağı içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde de, 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılmaktadır. Bilindiği gibi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gerçekleşen bütün sarsıntılara yönelik bilgi edinilebiliyor.

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 19 ARALIK 2019

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM KIRIK TÜRLERİ

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.

Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

DEPREM FIRTINASI

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür.