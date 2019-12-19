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Ünlüler şehit çocukları için kermeste buluştu

Turkuvaz Medya sponsorluğunda, "Tüm " yararına düzenlenen "Hayal Kermesi" pek çok ünlüyü ağırladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Ünlüler şehit çocukları için kermeste buluştu
İstanbul Yeşilköy Wow Hotel'de 4 gün sürecek kermese ünlü isimler de destek verdi. Geçen yıl kurulan ve 81 ilde şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği", Zey-Fest işbirliği ile 100 firma ve sivil toplum kuruluşlarını katılımı ile büyük bir kermes düzenlendi. Geliri şehit çocukları için kullanılacak kermeste zücaciyeden gıdaya kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla katılımcıların beğenisine sunuldu. Kermesin açılışını İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve ünlü modacı İvana Sert ile birlikte yaptılar. Çeşitli ürünlerin satıldığı stantları gezen davetliler alışveriş yaparak destek verdiler. Kermese katılan isimler arasında Aslı Hünel, Yeliz Yeşilmen ve Özlem Yıldız da yer aldı. Modacı İvana Sert, kendi adını verdiği kozmetik ürünleri ile kermeste yer alırken, Yeliz Yeşilmen ve Bircan Bali de stant açarak kermese destek verdi.
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Ünlüler şehit çocukları için kermeste buluştu
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