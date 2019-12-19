Yasemin Ergene Özilhan kimdir? Mucize Doktor dizisinin Dr. Ela Altındağ’ı Yasemin Ergene nereli ve kaç yaşında?

Televizyon ekranlarının sevilen yeni dizisi Mucize Doktor'da nostaljik bir gelişme yaşandı. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Doktorlar dizisinde Dr. Ela olarak rol alan Yasemin Ergene, Mucize Doktor dizisine, Doktorlar dizisindeki Dr. Ela Altındağ karakteriyle dahil oldu. Bu gelişmenin ardından televizyon seyircileri arama motorlarında yoğun şekilde Yasemin Ergene kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklinde sorular merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Yasemin Ergene kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN KİMDİR? MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN DR. ELA ALTINDAĞ'I YASEMİN ERGENE NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mucize Doktorlar dizisinde Dr. Ela Altındağ karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;