50 yaşında üçüz bebekleri doğdu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşan doktor Aylin Erdoğan (50), 9 yıl önce meslektaşı Ertan Erdoğan ile evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen Aylin Erdoğan, İstanbul ve İzmir'deki birçok hastanede tüp bebek tedavisi görmesine rağmen ileri dönem gebelik yaşayamadı. Şubatta 14. kez tüp bebek tedavisi için İzmir Özel Can Hastanesi'ne başvuran Erdoğan, sonunda üçüzlerine hamile olduğunu öğrendi. Erdoğan'ın ikisi kız biri erkek olan üçüzleri, 34 haftalıkken prematüre doğdu. Yeni doğum servisinde takip edilen bebekler, sağlıklarına kavuşmalarının ardından annelerine teslim edildi. Erdoğan, "Hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı bir süreçti. Ben de doktorum, etrafımdaki profesyoneller 'Yeter artık, dur' diyordu. Ama ben çocuğumun olacağına çok inandım. Anne olmak isteyenler umutlarını hiçbir zaman yitirmesin" dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emre Canverenler de "Kendisi çok pozitif biri 50 yaşındaki hastamızı üçüzleriyle evlerine gönderiyoruz" diye konuştu. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Cem Çiçek de üçüzlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirerek, "Annenin pozitifliği bebeklerine de yansıdı. Prematüre bebeklerin 14 günde ayrıldığı solunum destek cihazından üçüzlerimiz 5. günde ayrıldı" diye konuştu. AA