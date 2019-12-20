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aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 26 Aralık kataloğu tam listesi!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açan mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Buna göre ‘’ ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Harca harca bitmez sloganıyla indirimli ürünlerin tam listesini yayınlayan mağazada özellikle yılbaşı süsleri dikkat çekiyor. Bu haftanın indirimlerinde kapı süsü, kar spreyi, yılbaşı katyon süsü seti, kokulu mum, süsleme ışığı yer alıyor. Özellikle mutfak aletlerinde ve teknolojik ürünlerdeki indirimlerin fazla olduğu 29 Aralık indirimlerini kaçırmayın. Haberimizde 26 Aralık 2019 tam listesine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:50
A101 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 26 Aralık A101 aktüel kataloğu tam listesi!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu müşterisiyle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mağazanın indirimli ürünler listesi her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Hemen hemen her gün '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 26 Aralık'tan itibaren başlayacak olan indirimlerde Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL. Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL. Sinbo Hava Nemlendirici 139 TL. Sinbo Elektrikli Semaver 159 TL. Sunny Çelik Kettle 49,95 TL. Aprilla Erkek bakım Seti 69,95 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 26 Aralık A101 aktüel kataloğu tam listesine bakabilir, indirimli ürünlerin fiyat listesine göre alışverişini yapabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 ARALIK 2019)

Bu haftanın belli oldu. Haberimizde kataloğunu inceleyebilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 26 Aralık A101 aktüel kataloğu tam listesi!
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