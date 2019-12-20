Son dakika: Balat'taki sapık yakalandı

Fatih Balat'taki iğrenç olayda flaş gelişme! Son dakika haberine göre bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı. Genç kadının yaşadığı kabus anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Görüntülerde iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti.
Giriş Tarihi: 20.12.2019 13:56Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:13
Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı.