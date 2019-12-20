Bir ilimizde daha ruam hastalığı şüphesi! Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İnsana bulaşır mı?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant bölgesinde fayton ve bireysel gezilerde kullanılan atlarda ruam şüphesine rastlandığını belirtti. Vali sözlerine konuyla ilgili önlem alındığını, atların kan örneklerinin alınarak Ankara'ya gönderildiğini ifade ederek devam etti. Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesine sebep olan ruam hastalığına Bolu'da da rastlanma ihtimali, vatandaşların hastalığa yönelik detayları araştırmasına sebep olurken konuyla ilgili cevabı en çok merak edilen soru "Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? oldu. Ruam hastalığının etkenini, nasıl ortaya çıktığını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda bu hastalıktan korunma yollarını öğrenmek istiyor. İşte ruam hastalığı nedir başta olmak üzere yanıtı araştırılan sorular...

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

3 farklı belirti ile kendini gösteren ve atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut bir şekilde ortaya çıkan bir hastalık olan ruam hastalığının teşhisinde serolojik ve alerjik testler oldukça önemlidir. Belirli aralıkla testlere tabi tutulması ve infekte veya taşıyıcı hayvanların tespit edilmesini gerektiren bir hastalık niteliği taşıyan ruam hastalığına ilişkin merak edilen detayları ve Bolu ile Büyükada'daki olaylarla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden okuyabilirsiniz.