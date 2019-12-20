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Bir ilimizde daha şüphesi! , belirtileri nelerdir? İnsana bulaşır mı?

İstanbul Büyükada’da 81 atın itlaf edilmesine karar kılınmasına sebep olan ruam hastalığına yönelik bir son dakika haberi de Bolu’dan geldi. Hastalığın bir süredir ülke gündeminde yer alması, nedir, nasıl bulaşır gibi soruların yoğun olarak araştırılmasına sebep oldu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı’nda bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8’inde ruam hastalığı şüphesi tespit edildiği, bu ihtimal üzere atların karantina altına alındığını açıkladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Büyükada’daki ruam hastalığına yönelik gelişmenin ardından hastalığın tedavisi ve aşısı olmadığı için 81 at itlaf edilmişti. Bugün Bolu’dan gelen haberle birlikte sorusunun yanı sıra özellikle ruam hastalığı insana bulaşır mı şeklinde yapılan araştırmalar yoğunluk kazandı. Konuyla alakalı son dakika gelişmelerine ve hastalığa yönelik merak edilen soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:54
Bir ilimizde daha ruam hastalığı şüphesi! Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İnsana bulaşır mı?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant bölgesinde fayton ve bireysel gezilerde kullanılan atlarda ruam şüphesine rastlandığını belirtti. Vali sözlerine konuyla ilgili önlem alındığını, atların kan örneklerinin alınarak Ankara'ya gönderildiğini ifade ederek devam etti. Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesine sebep olan ruam hastalığına Bolu'da da rastlanma ihtimali, vatandaşların hastalığa yönelik detayları araştırmasına sebep olurken konuyla ilgili cevabı en çok merak edilen soru " insanlara bulaşır mı? oldu. Ruam hastalığının etkenini, nasıl ortaya çıktığını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda bu hastalıktan korunma yollarını öğrenmek istiyor. İşte başta olmak üzere yanıtı araştırılan sorular...

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

3 farklı belirti ile kendini gösteren ve atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut bir şekilde ortaya çıkan bir hastalık olan ruam hastalığının teşhisinde serolojik ve alerjik testler oldukça önemlidir. Belirli aralıkla testlere tabi tutulması ve infekte veya taşıyıcı hayvanların tespit edilmesini gerektiren bir hastalık niteliği taşıyan ruam hastalığına ilişkin merak edilen detayları ve Bolu ile Büyükada'daki olaylarla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden okuyabilirsiniz.

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Bir ilimizde daha ruam hastalığı şüphesi! Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İnsana bulaşır mı?
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