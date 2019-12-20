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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 2019 ezan saatleri ve , , İzmir ve il il Cuma namazı vakti

Müslümanlar yeni bir Cuma gününe daha ulaşmanın huzurunu yaşıyor. Bugün Cuma namazında her hafta olduğu gibi camiler dolup taşacak. En uzun geceye yaklaşmamız nedeni ile Cuma namazı saatleri haftadan haftaya hızlı değişiyor. Cuma namazı saati ve ezan vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. Haberimizde, , ve İzmir gibi büyükşehirlerimiz için Cuma ezan saatleri ve namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:15
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 20 Aralık 2019 ezan saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti

Haftanın her Cuma gününde olduğu şekilde bu hafta da Müslümanlar ibadet ve dua etmek için camilerin yolunu tutacak. Bu güzel, önemli ve anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı saat kaçta? sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ve doğru namaz vakitlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (20 ARALIK 2019)

20 Aralık Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 20 Aralık 2019 ezan saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti
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