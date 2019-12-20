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namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

günü ve önemiyle inananlara huzur ve sevinç duyguları yaşatırken öte yandan ibadet edecek olmanın sevinci içerisinde olan Müslümanlar etrafında bulunan diğer inananlarla paylaşarak kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam dinine inanan vatandaşların öğle ezanının ardından kılacakları namaz ibadeti sebebiyle camileri doldurmaya ve elleri dua etmek için semaya kaldırmaya hazırlanıyor. Diğer yandan müslümanlar, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? sorularıyla arama motorlarında önemli ve yoğun araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız içerikte Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı bilgileriyle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:28
Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

İslam camiası haftanın her son günü olan 'ya sağlıklı ve mutlu şekilde ulaşmış olmanın huzuruyla çevresinde bulunan tüm Müslümanlarla bağlarını güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi müminler cuma namazı için camilere akın edecek ve dualar etmek için ellerini semaya yükseltecek. Bu önemli ve güzel günde ibadetlerini yapmaya hazırlanan vatandaşlar, camileri doldurmadan önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla ilgili detaylı bilgiler almak için yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Kıymetli Müslümanlar için hazırladığımız bu içerik, Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun yanıtını, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle sizlere iletiyoruz. İşte tüm bilgiler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...

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Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!
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