Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

İslam camiası haftanın her son günü olan Cuma'ya sağlıklı ve mutlu şekilde ulaşmış olmanın huzuruyla çevresinde bulunan tüm Müslümanlarla bağlarını güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi müminler cuma namazı için camilere akın edecek ve dualar etmek için ellerini semaya yükseltecek. Bu önemli ve güzel günde ibadetlerini yapmaya hazırlanan vatandaşlar, camileri doldurmadan önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla ilgili detaylı bilgiler almak için yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Kıymetli Müslümanlar için hazırladığımız bu içerik, Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun yanıtını, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle sizlere iletiyoruz. İşte tüm bilgiler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...