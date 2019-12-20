Epic Games Store’dan büyük kampanya! Epic Games’te 60 liralık indirim kodu ve çok sayıda oyun bedava!

Oyun piyasasında bir süredir adından çokça söz ettiren Epic Games, oyuncuların aklını başından alacak bir kampanyaya imza attı. Yılbaşı özel olarak getirdiği 3 farklı kampanya ile kullanıcılarını hediye yağmuruna tutan Epic Games, Yılbaşı Tatil İndirimi 2019'u başlattı. Tam 12 gün boyunca pek çok oyunu yüzde 80'e kadar indirimi bir şekilde kullanıcılarına sunan Epic, aynı zamanda her gün bir oyun da ücretsiz verecek. Şirketin yaptığı kampanyalar bununla da sınırlı değil, kullanıcılarına 60 TL'lik Epic Kuponu hediye eden Epic, her 80 TL üzeri satın alımda bir 60 TL'lik daha kupon veriyor. Hali hazırda verdiği 'Epic Games ücretsiz oyunlar' ile dikkatlerini üzerine çeken şirketin bu kampanyası oyun severleri bir hayli heyecanlandırmış gibi duruyor.

İşte Epic Games'in kampanyalarının detayları;

EPİC GAMES'DEN YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM KAMPANYALARI

Epic Games 1 Ocak'a kadar sürecek yılbaşı indirimleri ile birlikte pek çok oyunda yüzde 80'e varan indirimler yaptı. Oyun severler bu haberle oldukça heyecanlanırken, mağazada indirimli oyunlar listelendi.

EPİC GAMES'TEN 60 TL'LİK KUPON KAMPANYASI

Epic Games, oyun indirimlerinin yanı sıra 60 TL'lik 'Epic Kuponu' kullanıcılarına hediye etti. Epic'in kampanyası olan kuponun kullanılabildiği oyunlar ise 79,99 TL üstünde bir değere sahip olan oyunlar. Öte yandan kuponun kullanım tarihi sadece indirim dönemiyle sınırlı da değil. Epic Kuponu 1 Mayıs 2020 tarihine kadar kullanılabilecek. Öte yandan her 80 TL üzeri yaptığınız alışverişte bir 60 liralık indirim kuponu daha kazanacaksınız…

HER GÜN 1 OYUN HEDİYE

Öte yandan Epic Games yılbaşına kadar her gün bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye ediyor. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntıları Epic Games Store'a girerek öğrenebilir, oyunları gözlemleyebilirsiniz…