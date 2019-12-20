Hipotermi öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan ve 17 gün sonra cesetleri bulunan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün ailelerine teslim edildi. Ön otopside ısı kaybına bağlı hipotermi sonucu öldükleri belirlenen dağcıları almaya gelen aileleri, gözyaşlarına boğuldu. İstanbul'a götürülen Mert Alpaslan için, ikindi namazını müteakip, Büyükçekmece'deki Kuba Camisi'nde tören düzenlendi. Tabutu görünce gözyaşlarına boğulan yeni evlendiği eşi Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende, Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, "Arama kurtarma çalışmalarında herkes elinden geleni yaptı. Onlar da mücadele etmişler. Ama zaten ne olduysa ilk gece olmuş. Bulundukları yerler bile çok sarptı. Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Mekatronik mühendisliğini bitirmişti. Sonra İTÜ'ye girdi. ert pırıl pırıl harika bir çocuktu. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özenle haber yapan basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Mert Alpaslan, törenin ardından TÜYAP Mezarlığı'nda defnedildi. Efe Sarp ise ailesi tarafından memleketi Aydın Karacasu'ya götürüldü. Sarp, bugün toprağa verilecek.Efe Sarp'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi. Baba Tangör Sarp, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı kader olarak değerlendirdiklerini söyledi. Baba Sarp, "Yolu bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suya düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece… Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş" şeklinde konuştu.