Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği!

'da soğuk hava deposunda paniği!

Sancaktepe'de bir gıda firmasına ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden amonyak gazı sızıntısı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir polis memuru gazdan etkilenip hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, depoda çalışanların gaz maskesi taktığı görüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:41
İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği!

Olay, saat 20.30 sıralarında Sancaktepe Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir firmaya ait soğuk hava deposunda meydana geldi. Sızıntı sonrası oluşan zehirli gaz çevredekiler tarafından hissedildiği an itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler oksijen maskeleri yardımıyla sızıntının meydana geldiği yere ulaşarak müdahale etti. Bir süre gaz tahliyesi çalışmasına devam eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından depodan ayrıldı.



POLİS MEMURU ZEHİRLİ GAZDAN ETKİLENDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte depoya gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemini aldıktan sonra gazın çıktığı noktaya yaklaşmak istedi. Bu sırada polis memurlarından birisi baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinde görevli olan personelin ve polislerin de gaz maskesiyle görevlerine devam ediyor oluşları gözden kaçmadı.

Son dakika haberi: Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında 2. iddianame! Polis otosunda yaşananlar ortaya çıktı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN