İstiklal Caddesi'nde evsiz adamın valizi polisi alarmı geçirdi

Şişhane Metro durağının İstiklal Caddesi çıkışındaki ATM'lerin arkasındaki bankta bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra gelen polis ekipleri, şüpheli görülen valizin çevresine emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından durum bomba uzmanlarına bildirildi.

Bomba uzmanlarının geldiği sırada ortaya çıkan bir evsiz, "Valiz benim" diyerek polis şeridini geçti. Evsiz adam, polis gözetiminde çantasını açarak içindeki eşyalarını gösterdi. Olay nedeniyle kapatılan Metro girişi ve çevresi, emniyet şeritlerinin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.