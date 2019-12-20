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Karı-koca kestikleri ağacın altında can verdi

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Karı-koca kestikleri ağacın altında can verdi
Rize'de kestikleri ağacın üzerlerine düşmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti. Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan köyünde dün meydana geldi. 69 yaşındaki Necati Yılmaz ve 61 yaşındaki eşi Hanife Yılmaz'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Can verdikleri yerden alınan çiftin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
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Karı-koca kestikleri ağacın altında can verdi
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