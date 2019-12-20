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'da dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 23:18
Kastamonu'da dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki ailenin tarafları bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti.

İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kastamonu'da dehşet: 3 ölü, 1 yaralı
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