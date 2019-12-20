Katil zanlısı eski kocaya ‘iyi hal’siz ağır müebbet

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Antalya'da boşandığı eşi Gülhanım Doğu'nun başkasıyla evleneceğini duyunca, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek evinin bulunduğu apartman girişinde eski eşini 6 bıçak darbesiyle öldüren Veysel Yat, iyi hal indirimi uygulanmaksızın "Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu"ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz 29 Nisan'da Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Alanya'da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı. Veysel Yat, burada servisten inen Doğu'nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu ise binaya girmek istedi. Bıçağını çeken Veysel Yat, eski eşini 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından yakalanan Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde Veysel Yat'ın yargılanmasına devam edildi. Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan sanık Yat, "Siz bilirsiniz" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, Veysel Yat'a iyi hal indirimi uygulanmaksızın, 'Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Öte yandan Antalya'da 15 Ekim 2017'de eşi Hanife ve kızı Esra'yı tüfekle vurarak öldüren sanık Sertok Özen, yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.