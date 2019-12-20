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'den son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! ve 'a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. başta olmak, üzere hafta başından bu yana etkili olan sisin hafta sonu itibari ile yurdu terk edeceğini duyuran Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen alçak basınçlı hava neticesinde sağanak yağış ve fırtına görüleceğini duyurdu. MGM; fırtınalı ve yağışlı havanın Türkiye genelinde etkisini göstermesini beklediğini açıklarken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. Öte yandan, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporu ile kar yağışı uyarısı da yapıldı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, Ankara ve 'a ne zaman kar yağacak? Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:24
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ile önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının sonlarına gelinirken, sıcaklıklarda da değişiklik yaşanıyor. Öyle ki, başta olmak üzere, geçtiğimiz hafta yurdun Batı kesimlerinde yoğun sis ve pus hadisesi görüldü. 'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sis ve puslu havanın hafta sonu itibari ile yerini sağanak yağış ve fırtınalı bir havaya bırakacağı açıklandı. MGM; Balkanlar üzerinden gelen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi neticesinde şiddetli sağanak yağış ve fırtına görüleceğini vurguladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İBB tarafından da Meteoroloji ve AKOM'un verileri eşliğinde lodos için uyarı yapıldı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporunu da yayımlayarak, kar yağışına dikkat çekti. Bilindiği gibi, geçtiğimiz sene bu zamanlarda 'da kar yağışı görülmüştü. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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