Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ile önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının sonlarına gelinirken, sıcaklıklarda da değişiklik yaşanıyor. Öyle ki, Ankara başta olmak üzere, geçtiğimiz hafta yurdun Batı kesimlerinde yoğun sis ve pus hadisesi görüldü. Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sis ve puslu havanın hafta sonu itibari ile yerini sağanak yağış ve fırtınalı bir havaya bırakacağı açıklandı. MGM; Balkanlar üzerinden gelen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi neticesinde şiddetli sağanak yağış ve fırtına görüleceğini vurguladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İBB tarafından da Meteoroloji ve AKOM'un verileri eşliğinde lodos için uyarı yapıldı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da yayımlayarak, kar yağışına dikkat çekti. Bilindiği gibi, geçtiğimiz sene bu zamanlarda İstanbul'da kar yağışı görülmüştü. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.