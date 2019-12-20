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’den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar ve uyarısı geldi. Hafta sonu plan yapanlar dışarı çıkmadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerine bakıyor. Belli illerimizde bugün sağanak yağış ve sis hakim olurken, ne zaman yağacak ise sorgulanan bir diğer başlık olarak çıkıyor. Hal böyle olunca ‘’ Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak?’’ sorularına yanıt aranıyor. 21 Aralık Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Zira, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği ise uyarılar arasında yer aldı. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, 21 Aralık Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sis ve şiddetli yağış uyarısına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 07:35
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika hava durumuyla birlikte hafta sonu için uyarısı geldi. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri araştırılıyor. Belli illerimizde sağanak yağış, sis ve kuvvetli fırtına gibi uyarılar yapılırken, kar ne zaman yağacak sorusu bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda '' Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Özellikle doğu illerimizde buz ve don olayı bekleniyor. Peki 21 Aralık bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, 21 Aralık Meteoroloji'nin son dakika , sis ve şiddetli yağış uyarıları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ DUYURDU

Haberimizde, Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

KUVVETLİ SİS, YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

Kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Haberimizde, Meteoroloji kuvvetli yağış, sis, rüzgar uyarısına ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakabilirsiniz. Özellikle yola çıkanların sisli havaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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