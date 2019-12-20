Müge Anlı programında son dakika haberi! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlandı!

Kendisinden yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın programında işlenen konunun perde arkasını Müge Anlı ortaya çıkartmış ve konu ile ilgili ayrıntılar geldikçe izleyiciler şoka uğramıştı. Cahit ve Zeynep Ergül cinayeti itiraf etmese de olayı kabul etmese de Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti gördüğünü ve detaylarını bildiğini itiraf etti. Peki; Mehmet Muharrem Elbay nasıl öldürüldü?

İşte Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayının son dakika detayları!