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programında haberi! cinayeti aydınlandı!

'nın bugünkü programından gelen haberine göre; 'a ne olduğu ortaya çıktı. Şüpheli iki isim olarak bilinen Cahit ve dün gözaltına alınmıştı. Ancak yaşanan olaylar karşısında Müge Anlı, Mehmet Muharrem Elbay olayının perde arkasında neler yaşandığını ortaya çıkardı. Programda yaşanan skandal itiraflar ise ortalığı karıştırmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken aynı zamanda katil zanlısı da ortaya çıktı. Konu ile ilgili ayrıntılar ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 11:41
Müge Anlı programında son dakika haberi! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlandı!

Kendisinden yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan olayında gelişmesi yaşandı. 'nın programında işlenen konunun perde arkasını Müge Anlı ortaya çıkartmış ve konu ile ilgili ayrıntılar geldikçe izleyiciler şoka uğramıştı. Cahit ve cinayeti itiraf etmese de olayı kabul etmese de Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti gördüğünü ve detaylarını bildiğini itiraf etti. Peki; Mehmet Muharrem Elbay nasıl öldürüldü?

İşte Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayının son dakika detayları!

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Müge Anlı programında son dakika haberi! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlandı!
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