Okulda kavga çıkışta cinayet

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İstanbul Sultangazi'de, aynı okulda okuyan iki lise öğrencisi okulda yan bakma tartışması yaşadı. Kavga okul çıkışına uzayınca 15 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Yağız bıçaklanarak öldürüldü. Polisler, Yağız'ın okul arkadaşı Z.D. (15) ve kavga için okul çıkışına çağırdığı arkadaşı C.Ç.'yi (14) gözaltına aldı. Olay, Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çıkışında yaşandı. İddiaya göre; Yağız (15) bir arkadaşı ile okulda tartışma yaşadı. Kavga okul dışına taştı. Yağız'ın tartıştığı okul arkadaşı Z.D. olayın yaşandığı gün okul çıkışına mahalleden arkadaşlarını çağırdı. Öğrenciler ve arkadaşları arasında çıkan kavgada Yağız bıçaklandı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yağız hayatını kaybetti.Polis, cinayetin ardından soruşturma başlattı. Z.D. ile birlikte C.Ç. de gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği suç aleti bıçak da incelemeye alındı. Bıçaklanarak öldürülen Yağız ve okuldan arkadaşı Z.D.'nin okul içinde yan bakma nedeniyle kavga ettikleri iddia edildi. Olaya karıştıkları belirlenen ve gözaltına alınan Z.D. ile arkadaşı C.Ç. tutuklandı.