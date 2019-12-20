Şehit çocukları için Hayal Kermesi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl kurulan ve 81 ilde şehir çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Zey-Fest işbirliği ile kermes düzenlendi. Wow Hotel İstanbul'da düzenlenen kermese yüz firma ile sivil toplum kuruluşları destek verdi. Geliri şehit çocukları için kullanılacak 'Hayal Kermesi'nde züccaciyeden gıdaya kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla katılımcılara satıldı. Yarın akşama kadar sürecek olan kermese ünlü isimler de destek verdi. İvana Sert adını verdiği ürünlerinin satıldığı bir stand açarken, Gülben Ergen de kermese "Çocuklar Gülsün Diye Derneği" ile katıldı. Yeliz Yeşilmen ve Bircan Bali de stand açtı. Kermesin ikinci gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Vatanı için canlarını seve seve veren şehitlerimiz ve onların çocukları yararına yapılan bu tip kermes ve etkinlikler çok önemli ve değerlidir" dedi. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bir yıl içinde 20 şehirde elli altı çocuğun hayallerini gerçekleştirdik. Amacımız daha kısa zamanda çok daha fazla çocuğa ulaşmak ve onların da hayallerini gerçekleştirmek."