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Son dakika: 'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Sapık adam kameraya yakalandı!

'daki rezalet 'bu kadarına da pes' dedirtti! Metruk bir binada bulunan uyuşturucu bağımlısı şahıs, yoldan geçen kadınlara cinsel tacizde bulundu. O anlar kamera kayıtlarına böyle yansıdı. Olaya tepki gösteren çevre esnafı “Bizim namusumuz var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bu kişiler sokaktan geçenleri taciz ediyor... Gece gündüz buraya geliyorlar." ifadelerinde bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 11:18
Son dakika: Adana'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Sapık adam kameraya yakalandı!

'da kent merkezinde bulunan bir metruk iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, "Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde bulunan iş yeri yıllar önce terk edildi. Aradan geçen zamanda ise iş yerinde tarihi eser olduğu iddiasıyla kazı yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kazıdan sonra çevresi çinko ile kapatılan iş yeri sokakta yaşayan kişilerin meskeni haline geldi.

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Son dakika: Adana'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Sapık adam kameraya yakalandı!
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