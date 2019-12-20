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haberi: 'i öldüren hakkında 2. iddianame! Polis otosunda yaşananlar ortaya çıktı...

Ordu'da 20 yaşındaki 'i öldüren hakkında haberi geldi! Arduç'un polislere yönelik öldürme girişimi üzerine hazırlanan ikinci iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Ceren'i katleden Özgür Arduç isimli psikopat katili yakaladıktan sonra araca bindiren ve bıçaklı saldırıya maruz kalan Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polislerin ifadeleri gün yüzüne çıktı! İşte ekip arabasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:21
Son dakika haberi: Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında 2. iddianame! Polis otosunda yaşananlar ortaya çıktı...

Türkiye'yi yasa boğan cinayetinden sonra katil hakkında yeni bir iddianame daha düzenlendi. haberine göre Hürriyet, o gün Arduç'un yakalandığı 45-42 kodlu polis ekibinde yaşananlara ulaştı. İhbarın gelmesinden sonra emniyet güçleri olay yerine gidiyor, Özgür Arduç elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyor, sonra yaşananlar ise...

1- 15.45'te ihbar geldi. 45-42 kodlu polis ekibi, Şimşek Eczanesi'nin bulunduğu bölgeye gitti. Özgür Arduç, elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyordu. Ekibin 'Dur' ihtarına karşılık kendilerine doğru yöneldi.

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Son dakika haberi: Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında 2. iddianame! Polis otosunda yaşananlar ortaya çıktı...
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