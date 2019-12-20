Son dakika haberi: Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında 2. iddianame! Polis otosunda yaşananlar ortaya çıktı...

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetinden sonra katil Özgür Arduç hakkında yeni bir iddianame daha düzenlendi. Son dakika haberine göre Hürriyet, o gün Arduç'un yakalandığı 45-42 kodlu polis ekibinde yaşananlara ulaştı. İhbarın gelmesinden sonra emniyet güçleri olay yerine gidiyor, Özgür Arduç elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyor, sonra yaşananlar ise...

1- 15.45'te ihbar geldi. 45-42 kodlu polis ekibi, Şimşek Eczanesi'nin bulunduğu bölgeye gitti. Özgür Arduç, elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyordu. Ekibin 'Dur' ihtarına karşılık kendilerine doğru yöneldi.