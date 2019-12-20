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Haberi: Genç kıza dehşeti yaşatan caniden kan donduran sözler! ‘Onu kimseye yar etmem…’

’da 9 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının boğazını falçata ile kesip, tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek’in soruşturmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu getirilen Emre Çiçek’in yakın arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi. Sadık Güneş, Emre Çiçek’in kendisine anlattıklarını mahkemede söyleyince salon buz kesti. İşte kan donduran haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:10
Son Dakika Haberi: Genç kıza dehşeti yaşatan caniden kan donduran sözler! ‘Onu kimseye yar etmem…’

'da 9 ay önce yaşanan korkunç olayla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu Emre Çiçek getirilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Emre Çiçek'in arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi.

"ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM"

Sanık Çiçek'in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, şunları söyledi:

"Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Dedi ve sözlerine devam etti…

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Son Dakika Haberi: Genç kıza dehşeti yaşatan caniden kan donduran sözler! ‘Onu kimseye yar etmem…’
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