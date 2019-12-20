Son Dakika Haberi: Genç kıza dehşeti yaşatan caniden kan donduran sözler! ‘Onu kimseye yar etmem…’

İstanbul Avcılar'da 9 ay önce yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu Emre Çiçek getirilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Emre Çiçek'in arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi.

"ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM"

Sanık Çiçek'in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, şunları söyledi:

"Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Dedi ve sözlerine devam etti…