Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 19 Aralık Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula! Süper Loto çekiliş sonuçları burada

19 Aralık ile çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula! Süper Loto çekiliş sonuçları burada

İdaresi tarafından her hafta yapılan 19 Aralık çekiliş sonuçları açıklanıyor! Geçtiğimiz hafta 26 milyon 78 bin TL değerindeki ikramiye sahibini bulmuştu. Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için heyecan kaynağı olan bu çekiliş için heyecan dorukta. 21.15’te açıklanacak olan şanslı rakamlarla bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmeleri için bu haberimizi hazırladık. Peki, açıklandı mı? İşte Süper loto çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:26
19 Aralık Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula! Süper Loto çekiliş sonuçları burada

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 19 Aralık Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA 19 ARALIK

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekiliyor ve 21.20'ye doğru açıklanıyor.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe ait kazandıran şanslı numaralar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
19 Aralık Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula! Süper Loto çekiliş sonuçları burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN