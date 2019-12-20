Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içkiyi piyasaya süreceklerdi!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının ardından 2019 yılı başında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ilk etabında, lüks gece kulüpleri, balıkçı restoranları, ocak başı restoranlar, barlar, içkili lokantalar ve tekel büfelerinin de arasında bulunduğu 602 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 147 işyerine adli ve idari işlem yapıldı. Bu denetimlerde polis organize bir yapının sahte içkileri üreterek Türkiye genelinde sattığı yönünde bilgilere ulaştı.

YILBAŞI ÖNCESİ GENEL TEMİZLİK

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çok sayıda kaçak içki ihbarı yapılması üzerine yılbaşı öncesinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı sahte içki şebekelerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ekipleri yapılan denetimlerden yola çıkarak, yürütülen çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a aktarıldı. Çalışkan "Geniş kapsamlı bir araştırma başlatın" talimatı verdi. Bunun üzerine, yapılan araştırmalarda, farklı şebekelerden oluşan ve birlikte hareket ederek Türkiye'nin her yerine sahte içki gönderen bir yapıya ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şebekelere üye olan 113 şüpheli tespit edildi.

256 TON METİL ALKOL

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında yasadışı metil alkol üreten ve şebekelere satış yapan bir kimya firmasının da bulunduğu 40 imalathaneye ve şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 256 ton (Yaklaşık 3 milyon litre) metil alkol, 33 bin 964 şişe dolu halde alkollü içecek, 437 bin alkollü içki etiketi, 1 milyon 177 bin bandrol, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İstanbul'da 147 iş yerine yapılan operasyonlarda ise 209 bin 880 litre alkol, 33 bin 965 şişe dolu halde içki, 297 bin 385 adet alkollü içki etiketi, 175 bin 465 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

MERDİVEN ALTINDA ÜRETİM MERKEZİ

Emniyet güçlerinin titiz araştırmasında şebekenin nasıl alkol ürettiği de belirlendi. İddiaya göre, içki fabrikalarının kullandığı etil alkole ulaşamayan şebekeler, 'metil alkol'den sahte içki üretiyordu. İçeriğinde, ölüm, körlük ve kalıcı rahatsızlıklara sebebiyet veren metanol barındıran metil alkolü kaynatarak damıtan şebeke üyeleri (TBA) Tersiyer Butil Alkol elde ediyorlardı. Merdiven altı ortamlarda üretilen alkol daha sonra şişelenerek piyasaya sürülmek için hazır halde bekletiliyordu. Sahte Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK), bandrolü ya da havalimanlarından alındığı hissi vermek için Free Shop'la ilgili etiketler yer alan içkiler farklı illere gönderiliyordu.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden 56'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından içlerinde örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 56 kişiyi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Örgüt lideri Ramazan A. ve yöneticiler Mehmet A., Uğur K.'nın da bulunduğu 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 34 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2019'UN BİLANÇOSU 27 KİŞİ ÖLÜ

Türkiye'de 2019 yılı boyunca alkol zehirlenmesine bağlı olarak 27 kişi hayatını kaybetmişti. Adana, Mersin, Diyarbakır, Yalova, Niğde, Denizli ve Aydın'da yaşanan olayların ardından alkol zehirlenmesine bağlı ölümler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolle yapılan sahte içkiler, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına rağmen can aldı. Erken teşhisle yaşamın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerle hastaneye başvuranlardan bazıları kalıcı sağlık sorunlarına maruz kaldı.