YouTube’un milyon dolarlık çocukları

BUGÜN NELER OLDU

DÜnyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. Forbes YouTube'dan en çok gelir elde eden YouTuber'ların listesi açıklandı. 2019'u 26 milyon dolar gelirle kapatan ve kanalında oyuncak değerlendirmeleri yapan Ryan Toysreview ardından ilk 10 listesine yeni giren Nastya da 18 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya yerleşen Like Nastya kanalının yıldızı Anastasia Radzinskaya Rusya doğumlu. Ailesi, selebral palsi hastası olan kızlarını eğlenmesi bir YouTube kanalı açmışlar. Radzinskaya 5 yaşına gelmeden "dolar milyoneri" olmuş. DIŞ HABERLER