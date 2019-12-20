Zayıflamak için gitti bacakları yandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde avukat Burcu Özen (24), geçen yıl zayıflamak için diyetisyen Büşra Ö.'ye ait güzellik merkezine gitti. Soğuk lipoliz denilen yöntemle bölgesel zayıflama karşılığında 15 seans için 1000 liraya anlaşan Özen, 3 seans diyetisyene gitti. Uygulama sonunda her iki bacağının iç kısımlarında acı hisseden Özen, izler de oluşunca yeniden merkeze gitti. Büşra Ö., izlerin geçici olduğunu belirtti. İzler geçmeyince Özen Büşra Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla Büşra Ö., hakkında dava açtı. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Büşra Ö., "Hata yapmış olsaydım önceki seanslarda da yanıklar oluşurdu. Adli tıp raporu bu yanıkların geçici olduğunu beyan ediyor" dedi. Özen ise bacağındaki izler nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek "Özür bile dilemedi. Olan bacağıma oldu. Yağlar kırılsın diye gittiğim uygulamadan, bacağım yanık çıktım" diye konuştu. DHA