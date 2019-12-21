21 Aralık en uzun gece nedir, hangi güne denk geliyor? Kış gündönümü en uzun gecede neler oluyor?

En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Bugünden itibaren geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. 21 Aralık en uzun gece Sinop ilçesinde yaşanırken, en kısa gece ise Hatay'da olacak. Astronomik bir doğa olayı olan kış gündönümü Kuzey yarıkürede yer alan pek çok ülkede ve kültürde kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu özel güne bağlı çeşitli kutlamalar veya gelenekler de olur. Peki En uzun gece kış gündönümü nedir? 21 Aralık ekinoksu en uzun gece hangi güne denk geliyor?

21 ARALIK EN UZUN GECE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Astronomi bilimcilerin yakından ilgilendiği 21 Aralık en uzun gece için geri sayım başladı. Haberimizde, 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi (kış gündönümü) hakkında detaylara erişebilirsiniz.