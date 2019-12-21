21 Aralık Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 21 Aralık 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.15'ten itibaren çekilecek ve kazandıran rakamlar erişime açılacak. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto 21 Aralık çekilişi akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekilecek. Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak MPİ tarafından açıklanan sonuçlara erişim sağlayabilir hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…