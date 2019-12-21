Adalar’da 3 ay atlı fayton yasak

AKTİVİSTLERİN

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulAdalar'da atlarda ruam hastalığı çıkması üzerine bir dizi karar alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olağanüstü toplantıya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan kararları sosyal medyadan açıklayarak "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi. Yerlikaya, "Adalar'daki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu. İşte alınan o kararlar:Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durduruldu.İzinsiz yapıldığı tespit edilen ahırlar yıkılacak. Adalar'a karantina ahırı kazandırılacak.Adalara, tek tırnaklı hayvanların giriş ve çıkışları yasaklanacak.Hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılacak.Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarına, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine, idari para cezaları uygulanacak.Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramaları yapılacak.Faytoncular Odası Başkanı Hıdır ünal, "Kaçak ahırlar yıkılırsa 1500 ata nerede bakarız. Bu iş hal olmazsa ailelerimizle açlık eylemi başlatacağız. Atları adaya salacağız" dedi.BOLU Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi. Ümit "Atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır. Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı" dedi. AAİSTANBUL Vegan İnsiyatifi üyelerinin atların ölümünü protesto için önceki gün İBB önünde çadır kurarak başlattığı protesto dün de sürdü. Hayvanseverlerle görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'kaldıracağım' sözü hatırlatıldı. Başkan İmamoğlu ise"Ben 'kaldıracağım' dedim ama 'hemen kaldıracağım' demedim" diyerek kendini savundu. Hayvan hakları savunucusu Özgür Ürgan ise, "Burada kesin bir sonuç alınıncaya kadar kalmaya çok kararlıyız" dedi.