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zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:51
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A) Alaşehir

B) Beyşehir

C) Kırşehir

D) Seydişehir

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
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