Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A) Alaşehir

B) Beyşehir

C) Kırşehir

D) Seydişehir

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..