Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği belirtildi.

