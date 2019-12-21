Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ile gözlemlenebilen Güneş Tutulması merak ediliyor. 2019 yılının son tutulmasını yaşayacağımız Aralık ayının son haftasına az bir zaman kala vatandaşlar "Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İlkinin Ocak, ikincisinin 2 Temmuz tarihinde gerçekleştiği Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay, Güneş'ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya'ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay'ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş'i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay'ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay'ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay'ın yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay'ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat sabah 8:12'de Oğlak burcunun 4. Derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek.