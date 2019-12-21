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Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:57
Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir?

A) Larpadak

B) Rappadak

C) Şırakkadak

D) Baddadak

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!
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