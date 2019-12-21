İmar barışı ne zaman bitiyor? 2019 İmar Barışı ödemeleri ne zamana kadar devam ediyor? İmar Barışı’nda son durum

İmar Barışı 2019 son ödeme tarihi, yılın son günleri yaklaşırken gündemin önemli ölçüde yer kaplayan konularından biri haline geldi. 1.7 milyon ile en çok başvurunun İstanbul'dan alındığı İmar Barışı başvuru süreci 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Haberimizin detaylarından İmar Barışı ödeme günü ve tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İMAR BARIŞI SON ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İmar Barışı projesi ile ilgili Bakan Murat Kurum, "İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre konuyla ilgili aşağıdaki ifadelere yer verildi.

"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."