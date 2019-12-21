Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Videolu anlatım

Instagram hesabınızı dondurmak için, Instagram hesap dondurma linki üzerinden gerçekleştirilmesi gereken, 4 adımdan oluşan işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Ağırlıklı olarak mobil uygulama ile kullanılan Instagram'da, hesap dondurma, kalıcı olarak silme, kapatma ve benzeri işlemleri yalnızca masaüstü veya akıllı cihazların tarayıcıları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yani Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız, hesap dondurma işlemini telefonunuzdaki Instagram uygulaması aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkün değil.

Instagram hesabınızı dondurmak için ilk olarak Instagram dondurma linki Türkçe ile Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Devamında yapılması gereken işlemleri video ile paylaşıp adımları anlattık. İşte Instagram dondurma nasıl yapılır sorusunun ayrıntılı cevabı…

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM

Türkçe Instagram dondurma linki ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra aşağıdaki videoda gösterilen adımları takip ederek instagram hesabınızı dondurabilirsiniz.

Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur? Instagram'ı tamamen silme işlemi nasıl yapılır?

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ ADIMLARI

Bilgisayarınızın ya da telefon ya da tablet akıllı cihazınızın tarayıcısı üzerinden kullanıcı adınız ve şifreni ile instagram hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yapmak için Facebook ile giriş yap seçeneğini de tercih edebilirsiniz.

Açılan sayfadan profil düzenle seçeneğine tıklayın.

Profil düzenleme sayfasının en alt kısmında bulunan hesabı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayın.

Bu aşamada Instagram tarafından size hesabınızı neden kapattığınıza ilişkin bir soru yöneltilecek. Bu soruyu instagram hesabınızı neden dondurduğunuzu açık bir şekilde ifade eden seçeneğe tıklayarak yanıtlayın. Ardından Instagram hesap şifrenizi yeniden girdiğinizde hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak.

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