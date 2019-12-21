Kimlik değişimi son tarihi ne zaman? Eski kimliğin geçerlilik tarihi nedir?

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığının ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Henüz kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmemiş olan binlerce kişi, yeni yıla sayılı günler kala araştırmalarını yoğunlaştırarak kimlik yenileme için son tarihin ne zaman olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Belirtilen sürenin yanı sıra vatandaşlar, kimlik yenileme için gerekli belgeler de merak ediliyor. İşte konuya ilişkin araştırılan soruların yanıtları…

KİMLİK YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; randevu tarihinden en az yarım saat önce randevunuzu iptal etmeniz gerekmektedir. 2 (iki) defa iptal işlemi yapılmadan randevulara gidilmediği takdirde; aynı veya farklı bir belge tipi için 1 ay boyunca yeni bir randevu alınamayacaktır. Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.